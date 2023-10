Le borse europee chiudono l'ultima seduta della settimana in profondo rosso. Piazza Affari, in attesa del rating di Standard & Poor's sull'Italia, perde l'1,40% con il Ftse Mib a 27.357 punti. Ma in generale a spaventare i mercati globali sono i timori della guerra in Medio Oriente, oltre all'inflazione e la crisi dell'economia.