Brasile, Lula contro arrivo Ancelotti su panchina nazionale

Lula: "Ancelotti mi piace ma perché non risolve il problema dell'Italia"

Alta tensione nel calcio brasiliano. La Federazione ha scelto Carlo Ancelotti come prossimo ct della nazionale verdeoro, una decisione che ha scosso l’ambiente calcistico del Paese che ha vinto più Mondiali di tutti. Si è mobilitato anche il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva che ha criticato aspramente l’attuale allenatore del Real Madrid. "Ancelotti mi piace - dice Lula - ma perché non risolve il problema dell'Italia che non ha partecipato agli ultimi mondiali".