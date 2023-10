Dopo la serata devastate in Champions per la Lazio e il Milan, nelle altre coppe europee oggi tocca ad Atalanta, Roma e Fiorentina. In Europa League i nerazzurri di Gasperini in campo a partire dalle 18.45 in casa dello Sturm Graz. Alle 21 la Roma ospita all'Olimpico lo Slavia Praga. In Conference League la Fiorentina di Italiano alle 21 gioca al Franchi contro i serbi del Cukaricki.