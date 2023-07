Calciomercato, le news di oggi: Kim lascia il Napoli

Le ultime notizie dal calciomercato: il difensore Kim lascia il Napoli e vola in Germania, il Bayern Monaco verserà infatti i 58 milioni della clausola rescissoria. Per il nerazzurro Brozovic intanto la destinazione non sarebbe più l'Arabia Saudita ma il Barcellona. Si allontana invece la pista che porta Frattesi dal Sassuolo all'Inter. Il Milan intanto attende dal Chelsea il via libera per Pulisic. Newcastle, Liverpool, Bayern e Psg su Chiesa. Alla Juventus arriva Zaniolo?