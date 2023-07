Caldo e cassa integrazione, le norme allo studio

Il governo è pronto a varare norme che prevedano l'accesso alla cassa integrazione guadagni ordinaria per eventi estremi in edilizia, scorporandolo dal computo delle settimane previste nel biennio mobile, e a prevedere un provvedimento per varare l'accesso alla cassa integrazione per gli agricoli a tempo indeterminato, con utilizzo a ore. Questo, a quanto si apprende da fonti sindacali, il piano messo sul tavolo oggi dal ministro del Lavoro Marina Calderone nel corso del nuovo incontro con le parti sociali sull'emergenza caldo.