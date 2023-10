Caltagirone, preside arrestato per violenza sessuale

Un dirigente scolastico 61enne di Grammichele è stato posto agli arresti domiciliari dai carabinieri di Caltagirone, in provincia di Catania per violenza sessuale e tentata violenza sessuale. A far scattare le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Caltagirone, la querela sporta da una 15enne, studentessa di un istituto scolastico del Comune di Grammichele, nei confronti del proprio dirigente scolastico, dal quale avrebbe subìto in più di una occasione atti di natura sessuale.