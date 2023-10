Camorra, blitz contro traffico droga a Napoli: 31 arresti

La Polizia e l’Arma dei Carabinieri, in particolare i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Napoli, delle Sezioni Investigative del Servizio Centrale Operativo (Sisco), dei Commissariati di Ponticelli e Poggioreale e i militari dei Nuclei Investigativi dei Carabinieri di Napoli e Torre Annunziata, hanno eseguito questa mattina, su delega del procuratore distrettuale, un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Dda nei confronti di 31 destinatari ritenuti, a vario titolo, gravemente indiziati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e di numerosi episodi di detenzione illecita, tutti aggravati dal mafioso.

Gli indagati risultano legati, a vario titolo, al cartello criminale camorristico denominato De Luca-Bossa-Casella-Minichini-Rinaldi-Reale attivo nella zona orientale del capoluogo. Il provvedimento dispone per 24 persone la custodia cautelare in carcere e per sette gli arresti domiciliari.