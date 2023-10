Campi Flegrei, Musumeci: "Cittadini devono essere informati"

"Sono convinto che uno dei metodi più efficaci in una condizione così complessa come questa, sia rendere edotta la popolazione". Così il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci sulle scosse di terremoto ai Campi Flegrei. "Far sapere al cittadino il potenziale pericolo del territorio sul quale vive, ed essere pronto a comportamenti improntati a prudenza nel caso della necessità. Farsi prendere dal panico mi pare il metodo meno adatto a poter affrontare una situazione che non si arresterà tra una settimana o tra un mese, perché dura da secoli e temo continuerà ad andare avanti".