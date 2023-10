Caporalato a Matera, 10 arresti per sfruttamento di braccianti stranieri

Dieci persone sono state arrestate dai carabinieri in provincia di Matera, in un'indagine coordinata dalla locale Procura e denominata 'Veritas', in cui si contestano i reati di associazione a delinquere finalizzata all'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro pluriaggravati. Le misure cautelari sono state eseguite a Policoro, Scanzano Jonico, Pisticci e Bernalda dai carabinieri della Compagnia di Policoro e del Nucleo ispettorato del lavoro di Matera. L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip del Tribunale di Matera nei confronti di 10 indagati che sono accusati di aver reclutato e sfruttato braccianti stranieri in agricoltura.