Carburanti, Codacons: "Misure governo insufficienti per tutela tasche degli italiani"

''Passano i giorni e non cambia nulla sul fronte dei carburanti, a conferma del fatto che le misure del Governo sono chiaramente insufficienti a tutelare le tasche degli italiani''. Lo afferma il Codacons in una nota. ''Tutta l’estate 2023 è stata infatti dominata dai prezzi alle stelle di benzina e gasolio, il danno per automobilisti e motociclisti è ormai fatto e se i listini dovessero calare nei prossimi giorni nulla cambierebbe nella valutazione complessiva di quanto accaduto'', aggiunge l'associazione. L'associazione, ''di fronte all’immobilismo delle autorità preposte'', ha annunciato una denuncia nei confronti del ministero dell’Economia per ''appropriazione indebita e speculazione da aggiotaggio, con diffida a congelare i 2,2 miliardi di euro di accise incamerati solo nell’ultima settimana''.