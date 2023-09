Accoglienza in grande stile per i sovrani britannici in visita nella capitale francese

Cena nel salone degli specchi a Versailles alla presenza di 180 vip. E' un'accoglienza in grande stile quella riservata dalla Francia a Carlo e Camilla, in visita per tre giorni nella capitale francese. I sovrani britannici sono in Francia per rinsaldare i rapporti d'amicizia tra i due Paesi dopo la brexit.