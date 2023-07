Caro biglietti aerei, come risparmiare fino al 20%

Il costo di un biglietto aereo per i luoghi più remoti del mondo può arrivare a superare i 30mila euro, praticamente il prezzo di una auto di media cilindrata o di un garage in città. Lo afferma il Codacons, che alla luce del fenomeno del caro-voli ha realizzato uno studio teso ad individuare quali sono attualmente le tratte più costose del mondo partendo dall’Italia.

Ipotizzando di imbarcarsi all’aeroporto internazionale di Fiumicino per effettuare un viaggio di andata e ritorno nel mese di agosto, il biglietto più costoso è quello per lo scalo di Port Vila, ubicato nella Repubblica di Vanuatu in Oceania. Poche le date disponibili, e se si parte il 5 agosto e si ritorna il 26 agosto, il volo più veloce con 2 scali costa 16.090 euro. Tuttavia, cambiando le date (20-26 agosto) e a seconda del vettore e delle coincidenze scelte, il prezzo del biglietto raggiunge il record di 30.287 euro.

Al secondo posto della classifica dei voli più cari del mondo si piazza Apia, nelle isole Samoa in Polinesia: partendo il 14 agosto e tornando il 20 agosto, si arriva a spendere, sempre a seconda della compagnia scelta e delle coincidenze, fino a 23.362 euro per un volo con due scali. Al terzo posto troviamo le isole Fiji, dove un biglietto da Fiumicino allo scalo di Suva costa (partendo il 14 agosto e tornando il 21 agosto) 15.185 euro se si sceglie l’opzione più veloce (circa 30 ore di volo a tratta), ma può arrivare alla cifra di 19.490 euro. Segue a breve distanza Guadalcanal, nell’arcipelago delle Isole Salomone, con le tariffe dei voli che raggiungono quota 18.797 euro. Servono fino a 16.862 euro per volare a Wellington (Nuova Zelanda), 15.902 euro per Port Moresby (Papua Nuova Guinea) e 14.498 euro per Darwin (Australia).

Assoutenti ha invece deciso di realizzare una guida utile per aiutare i cittadini a risparmiare sull’acquisto dei biglietti aerei. Seguendo alcune semplici regole, e mostrando flessibilità su scali e date di partenza, è possibile ottenere sensibili risparmi fino al 20% del costo dei biglietti.

1)La prima regola da seguire è pianificare bene le vacanze, acquistando i biglietti con un congruo anticipo rispetto alla data di partenza, verificando i prezzi non solo sui siti delle compagnie aeree ma anche attraverso i vari portali online dove le agenzie offrono biglietti a prezzi più bassi.

2)Le tariffe aeree sono più alte nel weekend, giorni in cui scompaiono offerte e promozioni proposte dalla compagnie aeree. Costa di meno partire tra il lunedì e il mercoledì, mentre la domenica è il giorno peggiore della settimana.

3)Il momento più economico per prenotare un volo, secondo alcune ricerche di settore, è alle ore 2 di notte, e si risparmia almeno il 10% quando si prenota un volo nazionale con due mesi di anticipo, mentre per i voli internazionali il risparmio maggiore si ha prenotando con 6 mesi di anticipo.

4)La flessibilità è una ottima alleata: confrontare i prezzi 2-3 giorni prima e dopo la partenza desiderata può consentire un taglio alla spesa per i biglietti.

5)Prestare attenzione a commissioni e costi nascosti al momento di confermare l’acquisto sul web, balzelli che potrebbero far crescere il prezzo del biglietto.

6)Polizze assicurative e altri servizi aggiuntivi (possibilità di cambiare il volo senza costi, scelta del posto sull’aereo, ecc.) vengono offerti in modo pressante durante la fase di acquisto dei biglietti, ma sono tutti servizi a pagamento non richiesti.

7)Verificare le condizioni relative ai bagagli, per alcune compagnie a pagamento (anche i trolley), spesa che incide sul costo totale del volo.

8)Soprattutto per i voli a medio/lungo raggio, monitorare i prezzi per le partenze da aeroporti diversi rispetto a quello della città dove si risiede, a volte si risparmia in modo considerevole partendo da una città vicina.

9)Verificare i risparmi scegliendo il volo di ritorno di una compagnia diversa rispetto a quella utilizzata per l’andata.

10)Valutare l’acquisto di biglietto open-jaw, ossia un biglietto che fa atterrare in un aeroporto e ripartire da un altro scalo situato in una città diversa, opzione valida soprattutto per i viaggio on the road e itineranti che permette di risparmiare non solo sul prezzo del volo ma anche sulle spese di viaggio.