Caro-scuola, taglio netto delle spese da parte delle famiglie italiane

Contro il caro-scuola, le famiglie adottano un approccio quasi di austerity: 8 studenti su 10 non hanno cambiato lo zaino, 4 su 10 hanno rinunciato al diario rimpiazzandolo con App o prodotti cartacei alternativi. Uno su tre cercherà di prendere appunti su vecchi quaderni o block-notes di riciclo, più o meno la stessa quota (34%) ha comprato i modelli meno costosi. A rilevarlo è un sondaggio di Skuola.net che ha coinvolto 1.000 studenti di scuole medie e superiori: oltre la metà (52%) ha riscontrato una decisa ridu ha riscontrato una decisa riduzione, rispetto agli anni scorsi, del budget previsto per il rinnovo del proprio corredo per la scuola. Per appena 1 su 5 la spesa è stata più alta del solito. La parte restante (29%) si è attestata sulle somme di sempre.

Solamente 1 su 4 ha superato la soglia dei 200 euro per il materiale scolastico (libri esclusi). Un altro quinto (22%) si è aggirato tra i 100 e i 200 euro. Ma tutti gli altri pare si siano tenuti sotto i 100 euro.Si fa ampio ricorso al “riciclo”.