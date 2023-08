Compagnie aeree contro il decreto caro-voli messo a punto dal governo italiano. Sotto accusa i limiti alle tariffe per la Sicilia e la Sardegna. In una lettera l'associazione europea di categoria Airlines for Europe invita Bruxelles "a chiarire con l'Italia se questo intervento abbia impatto sul mercato del trasporto aereo libero e deregolamentato in Europa".