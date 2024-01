Il finanziere Usa si è tolto la vita nel 2019 in carcere in attesa del processo

Si squarcia ufficialmente il velo sui nomi, contenuti nelle carte d'inchiesta per traffico sessuale di minori di cui era accusato Jeffrey Epstein, il finanziere Usa che si è tolto la vita in carcere in attesa del processo, nel 2019. Ecco quali sono.