Cdm, via libera a ddl sulla beneficenza: obblighi e multe nella norma

Previste sanzioni per chi non adotta principi di trasparenza per iniziative commerciali legate alla charity. A vigilare sarà l'Antitrust

Approvato in Cdm il ddl beneficenza - già ribattezzato da qualcuno 'ddl Ferragni - che prevede sanzioni per chi non adotta principi di trasparenza per iniziative commerciali legate alla charity. A vigilare sarà l'Antitrust. Obbligatorio indicare in modo chiaro e trasparente sui prodotti le finalità dei proventi e il destinatario e l'importo o la quota destinata alla beneficenza. Multe da 5mila a 50mila euro, con sospensione per un anno in caso di violazioni reiterate. Il 50% del ricavato delle sanzioni sarà destinato ad altre iniziative benefiche.