Ii 4 dicembre parte il "click day", previsto dal decreto flussi, che vede la possibilità di autorizzare all'ingresso in Italia 9.500 persone non comunitarie con la finalità di essere assunte come colf e badanti. Le istanze potranno poi essere trasmesse in via definitiva, esclusivamente in modalità telematica, per lavoro subordinato non stagionale, assistenza familiare e socio-sanitaria.