Cina e polmoniti nei bambini, in Italia nessun allarme

Vaia: "Zero casi polmonite pediatrica in nostri ospedali, allerta ma no paura"

Sulle polmoniti pediatriche nei bambini riscontrate anche in Francia dopo la Cina, "non ci sono le condizioni per adottare misure di emergenza come ci dice l'Oms, dobbiamo essere allertati e continuare il monitoraggio. Ma in Italia non ci sono preoccupazioni e al momento negli ospedali pediatrici ci sono zero casi di polmonite. Siamo allertati quindi ma nessuna preoccupazione". Ad affermarlo Francesco Vaia, direttore Prevenzione del ministero della Salute, ricordando che "il Covid non c'entra nulla" con queste polmoniti.