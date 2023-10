Clima, allarme Iea: "Impossibile centrare obiettivi Parigi entro 2030"

Impossibile centrare l'obiettivo dell'Accordo di Parigi per limitare la temperatura media globale nel 2030. ''Allo stato attuale, la domanda di combustibili fossili è destinata a rimanere troppo alta per mantenere l'obiettivo dell'Accordo di Parigi di limitare l'aumento della temperatura media globale a 1,5 °C. E' quanto si legge nel World Energy Outlook 2023 dell'Agenzia internazionale dell'Energia (Iea).

Il Weo-2023 propone una strategia globale per rimettere il mondo in carreggiata entro il 2030 che consiste in cinque pilastri fondamentali, che possono anche costituire la base per il successo della conferenza sui cambiamenti climatici Cop28.