Clima, spiagge e aree costiere sempre più a rischio

Spiagge e aree costiere restano tra le zone più fragili e in sofferenza della Penisola. A pesare gli impatti della crisi climatica, il riscaldamento delle acque del mare, e soprattutto gli eventi meteo estremi che colpiscono sempre di più i comuni costieri e che Legambiente ha mappato per la prima volta nel suo nuovo report “Spiagge 2023. La situazione e i cambiamenti in corso nelle aree costiere italiane”. Dal 2010 al giugno 2023 sono 712 gli eventi climatici estremi, su 1.732 totali, avvenuti in 240 dei 643 comuni costieri (pari al 37,3%). Le regioni più colpite sono state la Sicilia, la Puglia, la Calabria e la Campania.