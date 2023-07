Clima, Yellen: "Cooperazione Usa-Cina è fondamentale"

E' ''fondamentale'' che Washington e Pechino continuino a lavorare insieme sui finanziamenti per il clima. Lo ha detto il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen, sollecitando una più profonda cooperazione nell'affrontare la ''minaccia esistenziale'' del riscaldamento globale. "Essendo i due maggiori emettitori mondiali di gas serra e i maggiori investitori in energie rinnovabili, abbiamo sia la responsabilità comune, sia la capacità di aprire la strada". "Il cambiamento climatico è in cima alla lista delle sfide globali e gli Stati Uniti e la Cina devono lavorare insieme per affrontare questa minaccia esistenziale", ha aggiunto. .