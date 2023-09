Nel prossimo Cdm Matteo Salvini porterà la stesura definitiva del disegno di legge sulla sicurezza stradale, il nuovo codice della strada, con l'obiettivo di ridurre il numero di morti. "Tolleranza zero per chi si mette alla guida ubriaco, più controlli, più prevenzioni, più tutela per ciclisti e motociclisti e un aumento delle sanzioni per chi usa il telefonino alla guida, perché la maggior parte degli incidenti avviene per le delle distrazioni".