Coldiretti e lista cibi più pericolosi per salute: 8 su 10 vengono da estero

Cibi meno cari ma più pericolosi per la salute. A stilare la lista è Coldiretti, secondo cui 8 di questi alimenti su 10 vengono dall'estero. I pericoli maggiori per la salute dei consumatori italiani - continua la Coldiretti - finora sono stati riscontrati nei fichi secchi della Turchia per le aflatossine, nel pesce spagnolo, per l'alto contenuto di mercurio, nella carne di pollo polacca contaminata da salmonella e, infine, nelle cozze e vongole spagnole sempre con salmonella insieme al batterio dell'escherichia coli.