Concessioni balneari, interviene l'Antitrust: richiamo all'Anci e alle regioni

A pochi giorni dallo sciopero dei balneari, sulla questione delle concessioni scende in campo anche l'Antitrust con un richiamo forte e preciso nei confronti dell'Anci e della Conferenza Stato-Regioni. Per l'Autorità la direttiva Bolkestein deve essere applicata, va messa la parola fine alle violazioni della concorrenza e agli effetti distorsivi dei rinnovi automatici. Ma per le organizzazioni di categoria dei balneari, l'Antitrust generalizza sulle proroghe e chiede rispetto per il legislatore ed il dialogo con l'Ue per ottenere una riforma che manca da 15 anni.