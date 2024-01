Concessioni, lo stop di Mattarella: "Rilevanti perplessità"

"Suscitano rilevanti perplessità di ordine costituzionale le disposizioni che intervengono sulle concessioni in essere e ne dispongono proroghe a vario titolo" contenute nell'articolo 11 della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una lettera ai presidenti di Camera e Senato e alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che accompagna la promulgazione della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. Per il Capo dello Stato il rilascio di nuove concessioni è restrittivo della concorrenza in entrata favorendo i concessionari uscenti.