Ancora una volta il premier ungherese Viktor Orban si è messo di traverso sull'Ucraina dicendo 'no' agli aiuti per Kiev per 50 miliardi. Dopo le aperture sull'adesione dell'Ucraina all'Ue, al Consiglio europeo arriva il veto di Orban ad ulteriori stanziamenti per il Paese. Sì al 12° pacchetto di sanzioni per Mosca. Rinviata al 2024 la revisione di bilancio.