Coppa Italia 2024, i quattro ottavi di finale: quando si giocano

Il calcio torna in campo per i restanti quattro ottavi di finale di Coppa Italia. Due conferme (Lazio e Fiorentina) e due sorprese (Bologna e Frosinone) nelle prime quattro sfide, con le big che tra stasera e giovedì giocheranno in casa e avranno quindi la possibilità di sfruttare il fattore campo in gara secca. Si parte stasera con Milan-Cagliari.

Mercoledì sarà il turno di Atalanta-Sassuolo e Roma-Cremonese. Giovedì l’ultimo ottavo di finale, tra Juventus e Salernitana.