Corea del Nord, l'ordine di Kim: "Produrre più missili"

"Per far fronte alla guerra in qualsiasi momento"

Produrre più missili. E' l'ordine arrivato dal leader nordcoreano Kim Jong-un per "far fronte a qualsiasi conflitto in qualsiasi momento". Kim ha sollecitato un "aumento urgente" della produzione di munizioni in modo che l'esercito sia sempre pronto, possa "impedire ai nemici" di usare i loro eserciti contro il Paese, e ha chiesto di mantenere una "forza militare schiacciante" in modo che le forze dei "nemici" vengano "annientate" in caso di attacco.