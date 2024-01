In tutti gli uffici del distretto della corte d'Appello di Milano si registrano carenze di organico sia tra i magistrati togati sia tra quelli onorari. La percentuale, secondo i dati pubblicati dal Csm al 1 dicembre 2023, ricorda all'inaugurazione dell'anno giudiziario Giuseppe Ondei, presidente della corte d’Appello di Milano, "si aggira intorno al 20% con punte del 29% per il Tribunale per i minorenni".