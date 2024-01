Le manifestazioni di sostegno alla causa palestinese sono autorizzate ma non in concomitanza con il Giorno della Memoria, si legge nella circolare

