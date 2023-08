Covid, aumentano casi: in calo i decessi

In arrivo in Italia circolare su tamponi per accesso a ospedali e pronto soccorso

Casi Covid in aumento nel mondo mentre continua il trend in calo che si registra sui decessi. Negli ultimi 28 giorni, dal 24 luglio al 20 agosto, i contagi segnalati sono stati quasi 1,5 milioni, in aumento del 63% rispetto ai 28 giorni precedenti e oltre 2mila i morti, in diminuzione del 48%. Anche la regione europea ha registrato una crescita dei nuovi casi, dell'11% rispetto al mese precedente (per un totale di oltre 85mila casi), mentre il trend dei decessi è in discesa del 49% (circa 700). E' il quadro che emerge dall'ultimo aggiornamento settimanale dell'Organizzazione mondiale della sanità sulla situazione epidemiologica di Covid.

Tra le 3 regioni Oms che hanno segnalato un aumento dei casi spicca il Mediterraneo orientale che registra un +112% sui contagi (oltre 3mila), e un +70% sulle morti. L'altra area con i casi in aumento è il Pacifico occidentale (+88%) che però mantiene i decessi in calo (-14%). Scendono invece dell'84% i contagi nella regione africana e del 75% i decessi. E il Sudest asiatico registra -45% alla voce contagi e -55% sui morti. Non disponibili le variazioni sui casi e decessi nelle Americhe. Stringendo l'obiettivo a livello di singoli Paesi, il numero più elevato di nuovi casi nell'arco di 28 giorni è stato segnalato dalla Corea del Sud (oltre 1,2 mln; +117%), dall'Australia (22.836; -53%), dal Regno Unito (21.866; +92%), Italia (19.777 nuovi casi; +32%) e Singapore (18.125 nuovi casi; -40%). Il più alto numero di decessi in 28 giorni è stato registrato ancora una volta in Corea del Sud (398; +100%), seguita dalla Russia (166; -51%), e di nuovo dall'Italia (165 decessi; -9%), dall'Australia (148; -58%) e dalle Filippine, che con 136 decessi segnano un'impennata del 386% in 28 giorni.

Da inizio pandemia al 20 agosto 2023, il contatore mondiale segna oltre 769 milioni di casi confermati e oltre 6,9 ​​milioni di decessi. Attualmente, ripete l'Oms, i casi segnalati non rappresentano accuratamente i tassi di infezione a causa della riduzione dei test e delle segnalazioni a livello globale. Durante questo periodo di 28 giorni, il 44% (103 su 234) dei paesi ha segnalato almeno un caso, una percentuale in calo dalla metà del 2022. L'Oms ribadisce però che il Covid rappresenta ancora una minaccia significativa e che non va smantellata l'infrastruttura costruita per sorvegliarlo.

Intanto è in arrivo in Italia una circolare che disciplinerà l’esecuzione dei tamponi per i pazienti in ingresso in ospedale e in pronto soccorso in particolare, dove non si effettuerebbero più tamponi, se non ai sintomatici. Lo apprende l’Adnkronos Salute al termine della riunione del gruppo di lavoro coordinato dalla direzione Prevenzione del ministero della Salute e di cui fanno parte l’Istituto superiore di sanità, alcuni importanti Irccs, le principali società scientifiche del settore (infettivologi, igienisti e virologi) e i rappresentanti delle Regioni.