Vaccini in consegna dal 25 settembre

Studenti in classe senza restrizioni Covid per la prima volta dopo tre anni ma i contagi crescono. Secondo i dati del Ministero della Salute i nuovi casi sono passati da 21.316 di fine agosto a 30.778 dell'ultimo bollettino. I vaccini aggiornati saranno in consegna dal prossimo 25 settembre.