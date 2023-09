Covid Italia, sale incidenza in ultimi 7 giorni

Sale a 52 casi per 100mila abitanti l'incidenza di Covid in Italia negli ultimi 7 giorni monitorati (7-13 settembre). Il dato precedente era di 36 casi per 100mila abitanti, già in crescita. E' quanto emerge dal monitoraggio Covid-19, a cura di Istituto superiore di sanità e ministero della salute. La fascia d'età che registra il più alto tasso di incidenza settimanale per 100mila abitanti è la fascia degli over 90 (83 casi per 100.000), in aumento rispetto alla settimana precedente. Ma l'incidenza di Covid cresce anche in tutte le altre fasce anagrafiche. L'età mediana alla diagnosi è di 57 anni, "sostanzialmente stabile rispetto alle settimane precedenti".