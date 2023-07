Covid, nuovo studio sul 'mistero' degli asintomatici

Un gruppo di ricercatori della California potrebbe aver svelato uno dei punti più enigmatici del covid, ossia il motivo per il quale alcune persone non hanno sintomi. Secondo i ricercatori, gli asintomatici sono spesso portatori di una variante genetica che aiuta il loro sistema immunitario a riconoscere e contrastare il virus. Una caratteristica che non gli impedisce di essere infettati, ma che li protegge dalla manifestazione del virus e dei suoi sintomi.