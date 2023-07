Covid, "serve vaccino in autunno": l'appello di infettivologi e igienisti

Il covid resta una pandemia da tenere sempre ben monitorata, soprattutto tramite vaccinazione. Per il prossimo autunno quindi "è fortemente raccomandata" una dose annuale di vaccino. E serve particolare "attenzione ai soggetti fragili e agli operatori sanitari". È l'appello degli igienisti della Società italiana d'Igiene (Siti) e gli infettivologi della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit) che - "in mancanza di un Piano operativo per la prossima stagione" - hanno redatto delle raccomandazioni sulla base delle migliori evidenze scientifiche e delle coperture vaccinali per "preparare una piattaforma vaccinale adeguata, ampia ed efficace".