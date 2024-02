Una trave di cemento di 20 metri, che reggeva un solaio, si sarebbe spezzata colpendo in pieno alcuni operai

Crollo in un cantiere a Firenze, dove è in corso la costruzione di un supermercato. Una trave di cemento di 20 metri, che reggeva un solaio, si sarebbe spezzata colpendo in pieno alcuni operai: vittime e feriti.