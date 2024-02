Da Antitrust multa da 900mila euro a Servizio Energetico Italiano: ecco perché

"Ha concluso contratti e attivato forniture non richieste in assenza della sottoscrizione o del consenso da parte del consumatore"

Multa da 900mila euro da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato a Servizio Energetico Italiano. L’istruttoria dell’Antitrust ha infatti permesso di accertare che, da luglio 2022, la società ha concluso contratti e attivato forniture non richieste in assenza della sottoscrizione o del consenso da parte del consumatore, peraltro richiedendo il pagamento di corrispettivi non dovuti, in violazione degli articoli 20 e 26 lett. f in combinato disposto con l’articolo 66 quinquies del Codice del consumo.