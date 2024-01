Tra i provvedimenti approvati oggi dal Consiglio dei ministri, l'adozione in via sperimentale della prestazione universale per gli anziani ultraottantenni non autosufficienti con un'indennità di 1.000 euro al mese. Via libera anche all'Election Day, con il voto accorpato, laddove previsto per Europee, regionali e amministrative i giorni 8 e 9 giugno. Via libera al terzo mandato per i sindaci dei piccoli comuni da 5mila a 15mila abitanti.