Sciopero generale indetto per venerdì 8 marzo, Giornata internazionale della donna. La mobilitazione è stata proclamata da gran parte delle sigle sindacali italiane: aderiranno la Flc Cgil, Slai Cobas, Adl Cobas, Cobas Usb, Cobas Sub, Osp Faisa Cisal, Usi Cit, Clap, Si Cobas, Cub Trasporti, Uitrasporti, Usi 1912 e Uiltec Uil. Dalla scuola alla sanità passando per il trasporto, ecco chi si ferma.