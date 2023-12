Dal fondo sovrano alla giornata del Made in Italy, passando per il sostegno di prodotti italiani e il contrassegno per promuovere la proprietà intellettuale. Il disegno di legge Made in Italy, collegato alla legge di bilancio 2022, interviene su diversi settori produttivi per valorizzare e promuovere le produzioni d'eccellenza. Oggi c'è stato il via libera dal Senato con 88 sì.