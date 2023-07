Dall'assegno di inclusione allo smart working nel decreto lavoro. Per i dipendenti fragili proroga dello smart working fino al prossimo 30 settembre. Novità anche per il fondo in favore dei familiari delle vittime di infortuni mortali sul lavoro potenziato di 5 milioni. Altri 7 milioni saranno messi in campo per l'assegno di inclusione nella cosiddetta scala di equivalenza, il parametro che tiene conto della presenza in famiglia di persone con disabilità.