Decreto Pa, oggi il voto di fiducia alla Camera

Sul decreto Pa, che contiene anche i controlli della Corte dei Conti sul Pnrr e la proroga dello scudo erariale, oggi la Camera dovrà esprimere il suo voto di fiducia. Dichiarazioni di voto alle 12.30 poi, alle 14.00, partirà la chiama per il voto sulla questione di fiducia posta dal governo. Sulle polemiche per la Corte dei Conti così la premier Giorgia Meloni: "Faccio notare sommessamente che quello che stiamo facendo non è per nulla difforme a quello che ha fatto il precedente governo".