Disparità di genere anche per un prestito in banca. A denunciarlo è una ricerca della Fabi, la Federazione autonoma bancari italiani. Nel 2023 sono stati concessi finanziamenti alle famiglie per 474 miliardi di euro ma di questi 164 miliardi sono andati a uomini e solo 95 a donne. Complessivamente il 'credit gender gap' vale quasi 70 miliardi su scala nazionale.