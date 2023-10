Droga, blitz contro organizzazione attiva in Puglia e all'estero: 15 arresti

Un'associazione criminale specializzata nel traffico di sostanze stupefacenti (marijuana, hashish e cocaina), con sede operativa ad Andria, diramazioni in provincia di Brindisi e canali di approvvigionamento in Calabria e in Spagna, è stata colpita questa mattina da un'operazione della Guardia di finanza, in un'inchiesta della Direzione distrettuale antimafia che ha portato a 15 arresti. Le misure sono state eseguite dai finanzieri del Comando provinciale di Bari, con il supporto di personale dello Scico della Guardia di Finanza e del locale Roan. Il gip del Tribunale di Bari ha firmato misure cautelari personali in carcere nei confronti di 15 persone residenti nelle province di Bari, Barletta Andria Trani e Brindisi e un decreto di sequestro preventivo di beni per un valore di oltre un milione di euro.