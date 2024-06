Boom delle prenotazioni per gli incentivi per le auto elettriche. Nella giornata di apertura della piattaforma per accedere all'Ecobonus 2024 i fondi destinati alle auto della fascia 0-20 g/km di Co2 - ossia in pratica i veicoli a trazione esclusivamente elettrica - sono stati esauriti in meno di 9 ore.