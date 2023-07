Elezioni domenica in Spagna dove le urne saranno aperte, per la prima volta, nel pieno dell'estate e dell'ondata straordinaria di caldo che sta flagellando mezza Europa. Le elezioni politiche si dovevano svolgere in realtà a fine anno ma, subito dopo la batosta incassata dai socialisti nelle elezioni amministrative di fine maggio, il premier Pedro Sanchez ha deciso di andare al voto anticipato.