Il governatore della Florida Ron De Santis ha annunciato il ritiro dalle primarie repubblicane per la corsa alla Casa Bianca e il suo appoggio a Donald Trump. "Non vedo l'ora di lavorare con lui per battere Joe Biden", è stato il commento di Trump. L'ex presidente in netto vantaggio ha ora come sfidante solo Nikki Halley che non gli risparmia bordate.