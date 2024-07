Elezioni Usa, Biden: "Ho battuto Trump una volta, lo batterò di nuovo"

"Io sono la persona più qualificata per correre per la presidenza. Ho battuto Trump una volta, lo batterò di nuovo. La campagna è ancora lunga, io continuerò ad andare avanti. Ho ancora lavoro da fare". Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, non ha nessuna intenzione di rinunciare alla candidatura per la Casa Bianca e, nella conferenza stampa in chiusura del vertice Nato, risponde così alle domande. La vicepresidente Kamala Harris "può fare il presidente, ma io ci sono per il bis".