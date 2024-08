"In nome del popolo, accetto la nomination". Così Kamala Harris, davanti alla Convention democratica di Chicago. "Non ci siamo mai arresi, perché il futuro è quello per cui vale la pena combattere. Siamo in una battaglia per il futuro dell'America. Non sono solo le elezioni più importanti della nostra vita, ma anche fra le più importanti della nostra nazione", ha sottolineato Harris.