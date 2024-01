Eurispes: rapporto negativo con il corpo per quasi 4 donne su 10

La maggioranza delle donne valuta positivamente il rapporto con il proprio corpo (63,6%), ma è negativo per oltre un terzo (36,4%). Gli anni migliorano questa relazione: il 66% delle 'over 65' ha fatto pace con il proprio fisico rispetto al 58,8% delle più giovani. Sull’apprezzamento del proprio aspetto esteriore, il 57% delle donne si piace, ma il 43% no. E' quanto emerge dall’indagine ‘Piacersi e piacere. Il rapporto delle donne con il loro corpo’ condotta dall’Eurispes in collaborazione con l’Associazione Filocolo.